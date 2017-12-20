أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيشمل فواتير الاستهلاك وإيصال ورسوم الخدمات من الشركة أيضاً.
وأشارت الشركة إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حكومية، وستحوّل الإيرادات المتحصلة عبرها بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يُذكر أن ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير من العام المقبل 2018، ستشمل جميع السلع التي تباع وتُشترى، مع بعض الاستثناءات، وتبلغ نسبتها 5%.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج