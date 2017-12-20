تمكّن خدمة “أرقامي” التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المستخدمين من معرفة تفاصيل أرقام الهاتف وشرائح البيانات المسجلة بأسمائهم وأرقام هوياتهم لدى كافة مقدمي خدمات الاتصالات.
وتتيح الخدمة للمستخدم متابعة أرقامه والحفاظ على خصوصيته، ومنع إساءة استخدام اسمه من قبل آخرين، وضمان عدم وجود شرائح باسمه دون علمه.
ويمكن للمستفيد معرفة ذلك من خلال الدخول هنا، ثم إدخال رقم الهوية ورقم الجوال المسجل على هويته، والضغط على استعلام، لتظهر له جميع الأرقام المسجلة باسمه، سواء شرائح اتصالات أو هاتف ثابت أو شرائح بيانات لدى جميع مقدمي الخدمة.
وقالت الهيئة: “في حال اكتشف المستعلم وجود أرقام مسجلة باسمه دون علمه، أو في حال عدم قيام مقدم الخدمة بتنفيذ طلب سابق للمستخدم بإلغاء الخدمة، فيجب تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة عن طريق خدمة الشكاوى على موقع الهيئة، وفي حال عدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال 5 أيام يمكن للمستعلم تصعيد الشكوى للهيئة”. وفق “أخبار 24”.
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