أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، عن إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض، بعد ورود بلاغ أمس يفيد عن حالات نفوق طيور، مصحوبة بأعراض تنفسية وعصبية.
وأوضحت أن فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة باشرت موقع البلاغ من قبل فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة، وأخذت عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة، لفحصها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، حيث تبين وجود إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي والرومي والبط.
وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة الصحة لتطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق، إضافة إلى فرض حظر لدخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن منظمة الصحة العالمية “WHO” لم تسجل حالات إصابة في الإنسان من نوع H5N8 حتى تاريخه، مع إشارتها إلى عدم توقع أي إصابات بشرية من هذا النوع، لافتة إلى أنها تواصل أعمالها الدورية في الفحص والتقصي لمشاريع الدواجن، وأسواق الطيور في كافة مناطق المملكة، حرصاً على سلامة المستهلكين والمخالطين، ومشاريع الثروة الحيوانية.
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