أعلنت النيابة العامة اليوم (الأربعاء) إصدار توجيه بالقبض على مقيم من جنسية عربية، بعد أن بارك للحوثيين على حسابه بـ “تويتر” استهداف صاروخهم للرياض ظهر أمس.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إن القبض على المقيم يجيء ملاحقة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.
وكانت النيابة قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين، حيث أكدت وفق أخبار 24 أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.
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