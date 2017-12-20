استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٤/٢هـ سعادة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الخرج الاستاذ / خالد المخيمر وذلك بعد تعيينه مديراً للمكتب وبرفقه الاستاذ / إبراهيم الخليوي والاستاذ / عبد المانع الفهادي .
وقد رحب سعادة المحافظ بهم في بداية اللقاء ومتمنياً للمخيمر التوفيق في مهام عمله الجديد.
وبعد ذلك قام سعادة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بشرح مفصل لسعادة المحافظ عن برامج الضمان وكذلك الإطلاع على سلم معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي الجديد وعن البرامج المساندة التي تضاف إلى معاش الضمان الاجتماعي .
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