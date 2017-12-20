قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه بإعادة التوازن وإصلاح أسواق الطاقة العالمية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم (الأربعاء)، أن التعافي الاقتصادي الذي بدأ العام الماضي سيستمر وسينعكس أثره الإيجابي خلال العام القادم.
وأوضح ردا على سؤال حول إعلان أسعار رفع البنزين والديزل والكهرباء المقرر رفعها، أن الرفع سيكون قريبا، وأن عملية تصحيح الكهرباء أسهل من البنزين والديزل التي تخضع لدراسات مكثفة، مشيرا إلى دور “حساب المواطن” في دعم المواطنين تجاه الآثار المترتبة على تصحيح الاسعار.
وأضاف أن أن سيتم التوقيع على بناء مفاعلين نووين في المملكة بحلول نهاية 2018، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لدى المملكة موارد معدنية في الأرض تفوق قيمتها تريليون ريال، وأن أهم ما يميز الميزانية التاريخية للمملكة في عام 2018، نوعية المصروفات، لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة عمل الاستثمار. وفق “أخبار 24”.
وأبان الفالح أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في مبادرة الطاقة الذرية، مشيرا إلى أن عقود المشاريع النووية سيتم توقيعها نهاية العام 2018.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن عام 2018 سيشهد توسيع حقل “خريص” بـ 300 ألف برميل يوميا، وكذلك تشغيل مصفاة “جازان” بالكامل.
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