سعد بن سليمان الفريخ

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بعدما تم إيقافها بالأمر السامي.. الشمراني: مصير منح العلاوة السنوية يتحدد وفقًا لهذا الموعد!

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