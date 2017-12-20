استقبل اليوم الأربعاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصره في الرياض، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومرافقيه، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
وعقب الاستقبال أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسيطني، الذي قدم هدية للملك سلمان، وهي عبارة عن صورة تذكارية.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، والمستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.
كما حضر الاستقبال وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
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