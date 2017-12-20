يصوت مجلس الشورى في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، على ثلاث توصيات قدمها عدد من الأعضاء إلى لجنة الإسكان والخدمات، أبرزها إعادة صندوق التنمية العقاري إلى نظامه السابق.
وأيدت لجنة الإسكان توصية العضو سامية بخاري التي طالبت بالإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري.
كما أقرت توصية أخرى للعضوين محمد الجرباء ومحمد العجلان طالبا فيها بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونصت توصية اللجنة على دراسة الإبقاء على دور الصندوق السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية. وفق “أخبار 24”.
وتبنت اللجنة مضمون توصية ثالثة قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 36 ـ1437، وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب 1432هـ من التنظيم الجديد للدعم السكني.
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