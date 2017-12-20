قدَّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اعتذاره عن التصرفات غير المسؤولة التي حدثت في أحد ملاعب الجزائر والتي تضمنت إساءة للمملكة.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الذي يزور الجزائر حالياً، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلاً.
وكان سفير المملكة لدى الجزائر سامي الصالح، علَّق على اللافتة المسيئة للمملكة التي رفعتها جماهير نادي جمعية عين مليلة في إحدى مباريات كرة القدم في دوري القسم الثاني الجزائري، وأكّد أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذا الأمر.وفق “أخبار 24”.
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