أعلنت وزارة التعليم أن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم الوزارة مع مرافقيهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يبلغ نحو 173 ألف طالبة وطالبة.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي إلى أن النفقات السنوية لهذا العدد تبلغ 14.7 مليار ريال، هذا عدا عن الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
وقال: “دولة عظيمة استثمرت ومستمرة بالاستثمار في أهم مواردها، وهم أبناؤها، أعزها الله وحفظ قادتها.. وسيكون- بإذن الله- استمرار هذا الدعم، دافعاً لاستكمال تطوير هذا المشروع الوطني الضخم، مشروع الابتعاث الخارجي”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج