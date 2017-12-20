زعمت الفتاة السعودية ملاك يوسف؛ التي تقدمت لمسابقة ملكة جمال العرب في العاصمة المصرية القاهرة، ثم انسحبت قبل يوم واحد من الحفل الختامي للمسابقة، أنها تلقت دعما كبيرا من سفير المملكة بمصر.
ونشرت ملاك مقطعا مصورا عبر موقع “سناب شات” بعد انسحابها، تجيب فيه عن تساؤلات بشأن قرارها، حيث قالت: “إنها تلقت دعما قويا من السفير السعودي بالقاهرة”، لافتة إلى أنها انسحبت بسبب موجة الجدل التي سببتها بين المواطنين بالمملكة.
من جانبها، نفت سفارة المملكة بالقاهرة، تصريحات الفتاة ملاك يوسف، حول تلقيها دعما قويا من السفير.
وأصدرت السفارة بيان لها، أكدت أنه ليس لديها أي علم عن مثل هذه المناسبات، ولا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال. وفق “أخبار 24”.
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