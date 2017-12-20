أصدرت وزارة المالية نسخة مختصرة من ميزانية 2018، وذلك بلغة بسيطة لغير المختصين لسهولة الاطلاع عليها.
وأوضحت الوزارة، أن النسخة المختصرة هي بمنزلة وثيقة مالية تم تصميمها على هيئة “إنفوغرافيك” تلخص وتشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة، تم إعدادها بلغة بسيطة وواضحة يسهل فهمها.
وتضمنت الوثيقة ميزانية 2018، وأهم مؤشرات الأداء المالي لعام 2017 ونفقات وإيرادات 2018، وأهم الأهداف الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تنفيذها في العام الجديد.
وفق “أخبار 24”.
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