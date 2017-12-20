طالبت وزارة الصحة، بعدم الانخداع بعبارات “خالٍ من الكوليسترول” أو “صفر كوليسترول”، المدونة على عبوات زيت الطهي.
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا أكدت من خلاله أن هذه الكلمات هي عبارات ترويجية ليس لها أي أساس من الصحة.
وقالت إن المنتج قد يكون خاليا من “الكوليسترول” ولكنه يحوي زيوتاً مهدرجة أو متحولة تضر بالصحة، مشيرة إلى أن استهلاك تلك الدهون يزيد نسبة السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفق “أخبار 24”.
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