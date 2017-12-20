ألقت السلطات الأمنية بالمملكة القبض على مقيم أمريكي يوم الخميس الماضي وأودع في سجون المباحث للتحقيق معه على خلفية قضايا تمس أمن الدولة.
وبذلك يرتفع عدد الأمريكيين الموقوفين في سجون المباحث إلى خمسة أشخاص ألقي القبض عليهم في فترات متفاوتة، كان أولهم في عام 1428 وهو يقضي الآن فترة محكوميته، وآخران قُبض عليهما في عام 1437، ولا تزال أوراق قضاياهما لدى النيابة العامة، والرابع قُبض عليه العام الماضي ولا يزال رهن التحقيق.
وبلغ إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث وفقاً لإحصاءات نافذة “تواصل”، أكثر من 5304 موقوفين يمثلون 38 جنسية مختلفة، أكثرهم سعوديون بواقع 4437 موقوفاً، ثم 317 يمنياً، و214 سورياً، و88 من الجنسية الباكستانية، و59 من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى 196 موقوفاً من جنسيات مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وتنوعت حالات الموقوفين، بين موقوفين يخضعون لإجراءات التحقيق، ومحكومين خاضعين للاستئناف، ومدانين تُنفذ بحقهم أحكام قضائية.
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