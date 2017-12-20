اعتمدت إدارة النادي الأهلي خطتها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستنطلق في الرابع من شهر يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الميلادي نفسه. وعلمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة أن الإدارة الأهلاوية لن تتحرك في السوق الشتوية حتى تضمن إنعاش الخزانة الخضراء بموارد مالية، تسهل من عملية إضافة عناصر جديدة للفرقة الخضراء.
وبدأ الأهلاويون فعليًّا في تسويق عقد المحترف اليوناني ايوانيس فيتفازيدس الممتد مع النادي حتى صيف 2019م. وترغب الإدارة في بيع عقده لأي من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته بدلاً من الخطة السابقة التي كانت تهدف إلى إعارته. ويأتي التغيُّر في التوجه الأهلاوي رغبة في توفير مبلغ مالي مناسب للتعاقد مع لاعب بديل.
كما ينتظر الأهلاويون دفعة مالية مستحقة من الشريك الاستراتيجي (الخطوط الجوية السعودية)، من المفترض أن يتم إيداعها في حساب النادي مطلع يناير، ستسهم في سداد بعض المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين لضمان تسجيل المحترفين في الفترة الشتوية. وفق “الجزيرة”.
يُذكر أن صفوف النادي الأهلي تضم حاليًا ستة محترفين أجانب، هم: السوري عمر السومة والنيجيري ابوابونا والبرازيليان كلاوديمير وليوناردو واليوناني فيتفازيدس والمصري محمد عبدالشافي. واستقر المدرب الأوكراني ريبروف على الاستغناء عن اليوناني فيتفازيدس واستبداله بلاعب في عمق خط الوسط، فيما لا تزال الصورة غير واضحة حول استمرار المصري عبدالشافي من عدمه نظرًا لصعوبة تسويقه في الفترة الشتوية، وعدم جدوى خروجه من الناحية المالية، وخصوصًا أنه يتبقى على نهاية عقده ستة أشهر فقط.
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