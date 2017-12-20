تلقت إدارة نادي الهلال اعتذار نظيرتها في نادي العين الإماراتي عن السماح بانتقال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» للكتيبة الزرقاء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللاعب اتفق مع إدارة ناديه للتجديد لثلاث سنوات والانتقال بالإعارة لأحد الأندية الأوروبية وأن اللاعب وناديه لا يرغبان بخوض تجربة احترافية خليجية أو عربية كون التوجه سيكون نحو أوروبا وتحديدا الدوري الإنجليزي حيث يمتلك اللاعب عدة عروض جادة للاحتراف هناك.
في المقابل، أغلق الهلال هذا الملف بشكل نهائي واتجهت بوصلة المفاوض الهلالي نحو الخيارات البديلة، وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن طاولة المفاوضات بها عدد من البدائل أبرزها لاعب برازيلي وآخر روماني بالإضافة إلى آخرين.
وعلى صعيد آخر استأنف فريق الهلال تدريباته مساء أمس بعد الراحة التي منحت للاعبين أول من أمس، ومع انطلاقة التدريبات اجتمع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق بكافة اللاعبين ووجه لهم انتقادات لاذعة على مستوياتهم الأخيرة وتحديداً أمام الفتح والفيحاء وأبلغهم باستياء الإدارة مما يقدمه اللاعبون وعدم قبول أي أعذار منهم مستقبلاً.
وطالب دياز اللاعبين بتعويض إخفاقهم أمام الفيحاء في لقاء التعاون المقبل والمباريات التي تليها مع ضرورة العمل على عدم التفريط في أي نقطة مقبلة في ظل التنافس المحموم مع الأهلي والذي يتصدر الدوري بفارق نقطة عن الهلال مع أفضلية الأزرق بمباراتين مؤجلتين.
وفي شأن آخر اقترب الملعب الرئيسي بالنادي من انتهاء الزراعة الشتوية له وينتظر أن يعود الفريق لممارسة تدريباته عليه مع نهاية هذا الأسبوع بعد أن توقفت التدريبات عليه لثلاثة أسابيع.
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