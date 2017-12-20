علمت مصادر أن إدارة النصر ستقدم استئنافاً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء بشأن إيقاف لاعب خط الوسط شايع شراحيلي من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتشير المصادر أن شراحيلي قام بسداد مبلغ 360 ألف ريال لوكيل أعماله سلطان البلوي بالإضافة إلى مبلغ 23 ألف ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الاتحاد السعودي والتي انتهت بتاريخ 19 من شهر ربيع الأول الماضي. من جهة أخرى اعتمد المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس على الظهير الأيمن للأولمبي متعب المطلق في المناورة التي أجراها أمس الثلاثاء بعد تأكد غياب الثلاثي خالد الغامدي وعوض خميس للإصابة وشايع شراحيلي للإيقاف عن مباراة يوم الجمعة المقبل أمام الاتفاق ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين، وتواجد الحارس حسين شيعان في القائمة الأساسية لشعور الحارس وليد عبدالله بالآم في الركبة، وواصل كونتيروس اعتماده على المهاجم محمد السهلاوي لقيادة خط المقدمة.وفق “الرياض”.
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النصر يستأنف على عقوبة شراحيلي وغوستافو يستعين بالمطلق وشيعان
النصر يستأنف على عقوبة شراحيلي وغوستافو يستعين بالمطلق وشيعان
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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