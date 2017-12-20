أكد وزير المالية محمد الجدعان أن هناك مبادرات جارٍ دراستها بشأن الموظفين الحكوميين وسيتم الإعلان عنها في حينه، وذلك رداً على استفسارات حول العلاوة السنوية للموظفين.
وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) للكشف عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2018، إن الموظف العام على رأس أولويات ما تقوم به الحكومة اليوم، فلو نظرنا إلى الميزانية نجد أن 45 % (ما يقارب من 450 مليار ريال) يتم صرفها على المرتبات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين في عام 2018.
وأضاف أن الحكومة تولي الموظف العام وبرامج تطويره وتحفيزه أولوية كبرى وقصوى، ويتم الآن دراسة مجموعة من المبادرات من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول ذلك الآمر، وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وفق “أخبار 24”.
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