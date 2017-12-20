كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات نمو المطّرد للإيرادات والإنفاق في ظل تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الأعوام القادمة، والتي من شأنها تنويع مصادر الإيرادات بشكل تدريجي، متوقعة وصول حجم الإيرادات بحلول 2023، إلى 1138 مليار ريال.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار ريال في عام 2018، بزيادة 12.6% عن المتوقع في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع حتى تصل إلى 1049 مليار ريال في عام 2022.
وأضافت أنه وفقا لبرنامج التوازن المالي، فإن الإصلاحات التي تجريها الدولة من شأنها أن تساهم في تنمية إجمالي الإيرادات حتى عام 2023 بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ 8.6 %، يقابل ذلك أيضاً زيادة في النفقات في المدى المتوسط بمتوسط نمو سنوي 3.4% مع الاستمرار في خطط رفع كفاءة الإنفاق.
وأفادت الوزارة بأن التقديرات تشير إلى بلوغ إجمالي النفقات حوالي 978 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.134 مليار ريال بحلول 2023.
وفق “أخبار 24”.
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