ذكرت مصادر أنه تم اليوم العثور على جثة القاضي محمد الجيراني المختطف منذ العام الماضي في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت المصادر أن جثة الشيخ الجيراني عُثر عليها مدفونة في بلدة العوامية، أثناء مداهمة الجهات الأمنية لموقع المطلوب سلمان الفرج، والذي تم قتله في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.
وكان الشيخ الجيراني القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، قد اختُطف من أمام منزله ببلدة تاروت قبل في شهر ديسمبر من العام الماضي، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في عملية الخطف ولم يتم العثور عليه. وفق “أخبار 24”.
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