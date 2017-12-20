كشفت بيانات وزارة المالية للميزانية العامة للدولة لعام 2018، عن توقعات بأن تصل قيمة ضرائب السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، بزيادة قدرها 38 مليارا عن عام 2017 وبنسبة تقارب 82 %.
وأوضحت الوزارة في تفاصيل بيانها أن هذا الارتفاع نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكشفت أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق في عام 2018 – كما تشير التوقعات – قرابة 23 مليار ريال,
كما توقع التقرير أن ترتفع ضرائب السلع والخدمات خلال عام 2019 إلى 103 مليارات وفي عام 2020 إلى 124 مليار ريال، بنسبة أكثر من 50 % بحسب المقرر له في برنامج التوازن المالي.
وفق “أخبار 24”.
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