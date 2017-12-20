ذكرت مصادر أن الإرهابي سلمان علي الفرج قُتل اليوم الثلاثاء في مواجهات مع رجال الأمن ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختفائه في العوامية، وأثناء مداهمة المكان لقي مصرعه بعدما بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، حيث تم الرد عليه وقتله.
يشار إلى أن الفرج أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها في عام 2012، وكان الفرج قد ارتكب العديد من الجرائم في القطيف من بينها استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة.
وفق “أخبار 24”.
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