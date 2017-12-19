أظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل عجز في ميزانية عام 2017 قدره 230 مليار ريال، بإيرادات 696 مليار ريال ومصروفات 926 مليار ريال.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات النفطية في عام 2017 بلغت 440 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 256 مليار ريال.
يشار إلى أن الوزارة قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2018 بـ 783 مليار ريال والنفقات العامة بـ 978 مليار ريال، بعجز متوقع بحدود 195 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.
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