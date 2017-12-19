أعلنت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ المبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، والتي من أبرزها تنفيذ برنامج حساب المواطن.
وأوضحت الوزارة أنه يُتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م، حيث من المقرر أن يبدأ صرف أول إيداع للمستحقين في دورته الأولى بتاريخ 21 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن يهدف لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.وفق “أخبار 24”.
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