دعت وزارة الخدمة المدنية 196 مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية لمراجعة فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم، لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.
وطالبت الوزارة المرشحين باصطحاب الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضَّحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني “تقييم1/رجال”، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية). وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيُعتبَر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، موضحة أن الوظائف المتبقية من الإعلان إما لم يتقدم عليها أحد أو رُشح من تقدم عليها على إحدى رغباته الأفضل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج