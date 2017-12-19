توقع عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، حدوث تسرب هواء بارد أصله قطبي، نهاية الأسبوع المقبل، يؤدي إلى انخفاض في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية، والتي من المتوقع أن تسجل درجة حرارة صفر وتحت الصفر. وقال الحصيني إن المناطق الوسطى من المملكة يتوقع أيضًا أن تقترب من الصفر المئوي، خاصة خارج المدن ومتوقع تشكل الصقيع، بينما يسبق ذلك حالة ماطرة بإمطار أجزاء من المملكة، وقد يصاحبها ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.
ووفقا لموقع عاجل أوضح الحصيني أن غدًا الأربعاء (20 ديسمبر 2017)، سيكون موعد دخول النجم الثاني من المربعانية (نجم القلب)؛ حيث سيشهد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، مؤكدًا أن هذا اليوم “مظنة برد” إذا ما وافق دخوله تسرب رياح أصلها قطبي أو سيبيري. وأكد الحصيني أنه مع دخول النجم الثاني من المربعانية يبدأ غرس العنب، وتقليم الأشجار، كما يمكن فيه زراعة بعض الحبوب والبقول والخضراوات، موضحًا أن العرب كانوا يقولون: “إذا طلع القلب امتنع العذب، وجاء الشتاء وصار أهل البوادي في كرب”. وأشار الحصيني إلى أن دخول هذا النجم يشير إلى اعتدال في درجات الحرارة نهارًا مع بقاء الأجواء باردة ليلًا والصباح الباكر؛ لكنه توقع تسرب هواء بارد أصله قطبي، نهاية الأسبوع الجاري، يؤدي إلى انخفاض في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية، والتي من المتوقع أن تسجل درجة حرارة صفر وتحت الصفر.
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