أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، معاقبة محاسب لبناني يُدعى أسامة علي طبارة؛ بالسجن والغرامة؛ بسبب مخالفته أحكام نظام المحاسبين القانونيين، حيث فرضت عليه عقوبة السجن لمدة 30 يوماً وتغريمه مبلغ مائة ألف ريال.
وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المحاسب اللبناني خالف الفقرة “4” من البند “ثالثاً” من المادة “28” من نظام المحاسبين القانونيين، والفقرة “ب” من المادة “36” من النظام نفسه. وأضافت التجارة أن الحكم في القضية الاستئنافية صدر برقم 4718 / ق، لعام 1438 هـ، الصادر بشأنها حكم الدائرة التأديبية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية التأديبية رقم 9980 / 1 ق، لعام 1437 هـ.
وفق “مزمز”.
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