قدمت إدارة نادي الاتفاق عرضًا رسميًا للتعاقد مع محمد الأمين زماموش حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وترغب إدارة الاتفاق في التعاقد مع زماموش خلال يناير المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى، كما أن الحارس لديه رغبة كبيرة في الخروج من اتحاد العاصمة بعدما فشل الفريق في التتويج بدوري أبطال إفريقيا بعدما خرج أمام الوداد المغربي الذي توج باللقب في النهاية.
ويمتد عقد زماموش مع اتحاد العاصمة حتى يونيو 2020، ويمتلك عدة عروض في السعودية، لكن العرض الاتفاقي هو الوحيد الرسمى حتى الآن.
وبدأ زماموش (مواليد 19 مارس 1985)، مسيرته الاحترافية سنة 2003 مع اتحاد العاصمة، وحقق معه ثلاث بطولات (سنة 2003 و2005 و2014) وفاز بالكأس ثلاث مرات أيضًا، وفي سبتمبر 2009 انضم لنادي مولودية الجزائر وحقق معه لقب البطولة لسنة 2010، قبل أن يعود في 2011 إلى الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد في الدورى السعودي، عددًا من الجزائريين أبرزهم بن يطو ولعمري في نادي الشباب والحارس عز الدين دوخة في نادي أحد.
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