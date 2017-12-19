أبدى سعود عبدالله الشلهوب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء اندهاشه من عدم دعوة رؤساء الأندية السعودية للمشاركة في حفل هيئة الرياضة للمنتخب السعودي .
وكانت هيئة الرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ أقامت حفلًا كبيرًا بمناسبة تأهل الأخضر الى كأس العالم 2018 بروسيا ، وتم توجيه الدعوة للعديد من نجوم كرة القدم في العالم بالإضافة الى بعض من الفنانين العرب في مجال الغناء والتمثيل .
وكتب الشلهوب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : شكرًا لهيئة الرياضة ممثلة برئيسها على هذا التجمع العربي والآسيوي والدولي الذي له أبعاد أخرى بمناسبة تأهل منتخبنا الى كأس العالم بروسيا . وفق “أخبار 24”.
وأضاف الشلهوب : الغريب في الأمر هو تجاهل رؤساء الأندية وعدم دعوتهم لهذه المناسبة الذين هم جزء منها ، فالرؤساء بحاجة لتقدير معنوي من المؤسسات الرياضية .
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