توفي مساء أمس لاعب نادي حراء والمنتخب السعودي للجودو جيلان حسين مشكي (21 ً عاما)، إثر حادثة مرورية أليمة وقعت بمكة المكرمة أثناء توجهه للنادي. وقال رئيس نادي حراء حامد المؤذن «لا أملك في هذه اللحظات العصيبة إلا أن أتقدم بخالص العزاء إلى أهله وأبناء النادي كافة، لأن جيلان لاعب محبوب من كافة منسوبي النادي، وهو واحد من أبرز أبطال لعبة الجودو في المملكة، إذ حقق الموسم الماضي المركز الثاني في بطولة المملكة للدرجة الأولى والشباب، كما تم اختياره قبل أسبوعين للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية، وتأخر عنها بسبب المخالفات المرورية التي وصلت إلى 51 ألف ریال، حالت دون تجديد جواز سفره، ولم يستطع اتحاد اللعبة تسديد هذه المخالفات، كما كان جيلان يستعد للزواج في هذه الأيام، إلا أن الموت كان أسرع، فاختطفه في ريعان شبابه».
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