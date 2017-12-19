كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن قيام بعض المنشآت باستغلال قرار توطين وتأنيث بعض الأنشطة، لتشغل العمال أكثر من 8 ساعات في اليوم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه بحسب نظام العمل فإنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات باليوم.
وحذر أبا الخيل من ضبط ومخالفة المنشآت التي تقوم بتشغيل المواطنين والمواطنات لساعات أطول، داعيا إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة.
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