كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة محمد التميمي، أن عدد مشتركي الهواتف المتنقلة في المملكة بلغ 44 مليون مشترك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2017.
وأضاف التميمي خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الإثنين بحضور ومشاركة محافظها الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن عدد مشتركي الهواتف المتنقلة “الجوال” مسبقة الدفع خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 33 مليون مشترك بنسبة 75% من إجمالي المشتركين.
فيما أشار إلى أن عدد مشتركي المفوترة بلغ نحو 11 مليون مشترك بنسبة 25%، بينما بلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل في المملكة 138%.
وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت مؤخراً 3 مبادرات تهدف لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة، الأولى وضع ضوابط للحد من الرسائل الاقتحامية، وتعزيز الشفافية والاستخدام العادل، والثانية تطوير البنية التحتية وتمكين التقنية عبر برنامج خدمات النطاق العريض، والثالثة حماية المشتركين عبر برنامج مقياس مدى جودة النطاق العريض.
وفق “أخبار 24”.
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