حفل الأسبوع الماضي بالعديد من الأحداث المهمة والبارزة وكذلك تلك التي شغلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض أبرزها وفق التالي:
أولاً: محليًا:
– الخطاب الملكي:
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الأربعاء الماضي، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس في الرياض. وأبرز في خطابه معالم السياسة السعودية في 20 محورًا رئيسًا حول كل المناحي السياسية والخدمية والسعي لترسيخ الاعتدال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وفق الرؤية السعودية 2030م.
– أمر سامٍ بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال عبر 16 مبادرة:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قبل أمس الخميس أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال؛ لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرات التنافسية لعددٍ من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
– أمر ملكي بتفعيل الرسائل النصية في التبليغات القضائية:
صدر أمر ملكي كريم قبل أمس الخميس باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية. وذلك بهدف سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، كما سيعزز أيضًا مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة عن الجهات المعتبرة عالميًا.
– إقرار خطة لحماية المستهلك من آثار قرارات الإصلاحات الاقتصادية:
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ خطة حماية المستهلك والتي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكل المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وذلك في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.
-“نزاهة” تضع 20 مؤشرًا لكشف التزوير والهدر:
الأحد 10 ديسمبر 2017م كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على هامش أعمال المنتدى السادس بعنوان “النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية”،عن أن الهيئة تعمل على وضع 20 مؤشرًا لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.
– إطلاق السينما السعودية:
الاثنين 11 ديسمبر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة. ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وفيما كشف الرئيس التنفيذي لشركة “IMAX” الأمريكية للسينما، أنها تخطط لافتتاح 20 صالة سينما في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، قال كشف المشرف على قطاع السينما في هيئة الإعلام المرئي والمسموع فهد المعمر، على أن التراخيص ستكون في الوقت الحالي لدور في المناطق الرئيسة فقط ثم يتم التوسع في كل المناطق. هذا فيما كشف صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعه الاثنين الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “أيه إم سي إنترتينمنت القابضة”؛ أكبر مزوّد ومشغّل لدور السينما في العالم وأنه يخطّط للدخول في مشروع سينمائي مع الشركة العالمية.
– اعتماد سياسات برنامج (حساب المواطن):
في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد سياسات برنامج “حساب المواطن” والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق. وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017، وسيكون مصاحب معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.
– توضيحات مهمة حول قيادة المرأة للسيارة:
أعلن قبل أيام أنه خلال الأسبوع القادم سيتم توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وإدارة المرور لإنشاء أول مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارة في محافظة جدة؛ تعطي بموجبها شهادات معتمدة للقيادة، وسيُسمح للنساء بالتقدم لهذه المدرسة بعد توقيع هذه الاتفاقية”.
هذا فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور الموافقة على إنشاء محاكم مدنية مرورية مستقلة عن الإدارة العامة للمرور، مشيرة إلى أنها حاليًا في طور الإنشاء. وأشارت إلى أنه يمكن للنساء إبدال رخصة القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي، برخص سعودية مماثلة؛ كما نصت المادة “6/42”. وأكدت أن ضوابط الصورة في رخص النساء نفسها المطبّقة حاليًا لرخص الرجال، وأنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدرّاجات النارية؛ كما سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدرّاجات النارية. من جهة أخرى أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه لا يوجد ما يمنع من وجود وظائف للمرأة في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش).
– انتخاب المملكة لرئاسة فرق العمل في منظمة التجانس الآسيوي:
الخميس الماضي أعلن انتخاب دول منظمة التجانس الآسيوي “AHWP”، للمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، لرئاسة فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة التي تضم 31 دولة من بينها الصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا. وتعد هذه المرة الثانية التي تُنتخب فيها المملكة لرئاسة فرق العمل في المنظمة.
ثانيًا: إقليميًا ودوليًا:
– الجامعة العربية تطالب ترامب بإلغاء قراره بشأن القدس:
في اجتماعها الطارئ طالبت الجامعة العربية صباح يوم الأحد 10 من ديسمبر 2017م الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب اعترافه بإسرائيل عاصمة للقدس ووصفته بالقرار الذي سيقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.
– رفض إسلامي لقرار ترامب بشأن القدس:
رفض بيان ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية الأربعاء الماضي قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني بشأن وضع القدس وإدانته، معلنين أن هذا البيان باطل ولاغٍ من وجهة نظر الضمير والعدالة والتاريخ، كما تضمن القرار حث المجتمع الدولي على رفض ذلك وعدم التنازل عن طموح إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره شرطًا لازمًا لإحلال السلم والأمن في المنطقة.
– السعودية تدعم القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب بدول الساحل الإفريقي:
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي رأس وفد المملكة في اجتماع دول الساحل G5 في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد و20 من قادة أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين. إن دعم المملكة البالغ 100 مليون يورو هو للمساهمة في إطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة القائم والفاعل في محاربة الإرهاب والتطرف. ويعد الدعم الذي تقدمت به المملكة هو الأعلى.
– الاجتماع الثلاثي في الرياض:
استضافت العاصمة الرياض الخميس الماضي الاجتماع الثلاثي، الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات مع ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح حيث تم تأكيد أهمية ترتيب البيت اليمني من الداخل في مرحلة ما بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح للقضاء بشكل نهائي على الميليشيات الإرهابية الحوثية، وأبرز كذلك أهمية أن تتخندق كل المكونات السياسية اليمنية في هدف واحد لمواجهة الميليشيات التي تحاول اختطاف الدولة.
– المملكة ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا لنشاطات إيران والحوثيين:
رحبت المملكة الخميس الماضي بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. كما رحبت المملكة بالموقف الأمريكي الذي أعلنته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في واشنطن الخميس 14 ديسمبر 2017م وإدانتها لنشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها حزب الله وميليشيات الحوثي الإرهابية.
– روسيا تعلق وجودها الدبلوماسي باليمن وتنقل سفيرها للرياض:
نقلت وسائل إعلام متعددة عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها يوم الثلاثاء إن روسيا علقت وجودها الدبلوماسي في اليمن وإن أفراد بعثتها غادروا البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن الوزارة إن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من العاصمة السعودية الرياض بصورة مؤقتة.
– التحالف يواصل تدمير مقدرات الحوثيين:
طوال الأسبوع الماضي تقريبًا لم تتوقف جهود التحالف العربي عن دعم الشرعية ونجم عن الغارات المتتالية مقتل المئات من ميليشيا الحوثيين عشرات من قياداتهم. كما تمكن التحالف العربي من تدمير ورش تصنيع الصواريخ بصعدة. هذا فيما أعلن المبعوث الأممي ولد الشيخ أنه يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي باليمن. هذا فيما تناقلت أنباء عن فرار طاقم السفارة الإيرانية في صنعاء إلى خارج اليمن.
ثالثًا- في الأخبار:
– حجز عادل إمام حصريًا لـ”مشاهدي القناة السعودية”:
كشفت القناة السعودية الأولى عن توقيعها عقدًا يقضي بموجبه عرض مسلسل “عوالم خفية” للفنان المصري الشهير عادل إمام حصريًا على التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المقبل، وحدد المسؤولون الفترة الذهبية وهي بعد صلاة المغرب موعدًا لبث حلقات “الزعيم”.
– ترافولتا في الرياض:
وصل الفنان الهوليوودي العالمي “جون ترافولتا” في وقت متأخر ليلة الجمعة (أمس) للرياض، في أول زيارة له للمملكة والتي تستمر يومين، حيث يلتقي خلالها جمهوره في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان “ليلة مع جون ترافولتا” في مركز “أبكس للمؤتمرات والمعارض” بالرياض ليتحدث عن سيرته الفنية وكواليس أعماله. وفي التفاصيل، يتخلل جولة نجم السينما الأمريكي عدد من الفعاليات والأنشطة، من أبرزها جولة سياحية على أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية بالرياض.
– القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي:
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، الخميس الماضي بالقبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو يدعو إلى ارتكاب المعاصي والانحلال الأخلاقي في مقاطع فيديو متداولة. وكانت مقاطع الشاب قد أثارت الرأي العام وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته، حيث دعا فيها إلى الانحلال الأخلاقي وارتكاب المعاصي، كما سخر من مرضى سرطان الثدي. وقد تمكنت شرطة الرياض من القبض عليه وإحالته لاستكمال النظام بحقه.
– عموري: هل يرتدي شعار “الهلال” ؟ :
تلقى الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب خط وسط فريق العين الإماراتي عرضًا من نادي الهلال السعودي. “عموري” رد أنه يتشرف بارتداء قميص فريق الهلال السعودي، وقال: القرار بيد الشيخ هزاع بن زايد”. وأضاف: العين هو من أخرجني للناس فمن الطبيعي أن يكون هو صاحب الرأي الأول والأخير.
– “الجابر” في عضوية لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا:
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم (الخميس 14 ديسمبر 2017م)، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سامي الجابر عضوًا في لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا. وتتابع لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا، الامتثال للقوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وتحدد أوضاع اللاعبين لمختلف مسابقات FIFA. وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ عددًا من القرارات في اجتماعه الدوري بالرياض، تضمنت اختيار الجابر مسؤولاً عن تطوير العلاقات الدولية.
– “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة:
اختصرت 5 دقائق من المشاهد التي تحاكي الواقع هيبة “القوات المسلحة السعودية”، وما تملكه من مقومات ردع ضد الأطماع الخارجية، وخصوصًا التهديدات الإيرانية. وجسَّد ذلك فيلم أنتجه شباب من المملكة العربية السعودية، وأسموه “الردع السعودي”، ودشنوا حسابه على تويتر رسميًّا اليوم @saudi_S_Force، واختاروا له وسمًا تحت اسم #فيلم_قوة_الردع_السعودي. ويتطرق الفيلم للعديد من المعلومات المهمة حيال منظومة الردع التي تمتلكها السعودية برًّا وبحرًا وجوًّا.
– معرض جدة الدولي للكتاب ..ينطلق:
انطلقت الخميس الماضي فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة، المقام على شاطئ أبحر خلال الفترة من 14 وحتى 24 من ديسمبر، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. ويضم المعرض أجنحة متعددة كما تم فيه تكريم الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي، إضافة إلى 6 شخصيات تقديرًا لدورها الكبير في صناعة التأليف وقضايا الكتاب والنشر بحسب صحيفة سبق.
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