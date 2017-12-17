تصدرت عبارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “إن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد”، جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة “الكتاب حضارة”.
ويقدم الجناح تعريفاً لزوار المعرض حول خدمات “نزاهة” الإلكترونية والمكتبة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية مسلطاً الضوء على أهداف الهيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وركز الجناح على رؤية “نزاهة” في أن نكون من بين الهيئات المتميزة عالمياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في العمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة . وفق “مزمز”.
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