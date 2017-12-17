أوضحت وزارة المالية، أنه سيتم فرض رسوم جديدة على الوافدين، ضمن ميزانية عام 2018، وتقوم بدفعها شركات القطاع الخاص وليس الوافد.
ونشرت الوزارة انفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت (16 ديسمبر 2017)، عرفت فيه المقابل المالي على الوافدين في ميزانية 2018، بأنه “مقابل مالي على العمالة الوافدة يُدفع من قِبل الشركات في القطاع الخاص؛ لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية”. وتابعت أنه “يتراوح ما بين 300 – 400 ريال في عام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية”. وفق “مزمز”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج