قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة أوفت بوعدها بتخصيص 280 ألف منتج سكني، التي وعدت بتقديمها مع إطلاق حملة “سكني” لعام 2017، متعهداً في الوقت ذاته بتقديم المزيد في العام القادم.
وأضاف تعليقاً على إعلان الوزارة اليوم (السبت) تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج “سكني” لعام 2017: إن رسالتي لأهلنا الذين لم يتم ترشيحهم في سكني 2017: نعدكم بمزيد من العمل لنقدم لكم كل ما يوافق تطلعاتكم في حملة سكني القادمة.
وتابع: بحمد الله وفينا بالعهد، وأنجزنا الوعد بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، مباركاً للمواطنين في جميع مناطق المملكة باستلام منتجاتهم السكنية. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم عن تفاصيل الدفعة الحادية عشر من برنامج “سكني” التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و 4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج