قدم فندق شهير في محافظة الخبر اعتذاره عن تغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي له على “تويتر” تضمنت مقولة إنجليزية مترجمة عن الخمر، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفندق قد كتب في حسابه اليوم (السبت) تغريدة دعائية جاء فيها: “الجبن والخمر والأصدقاء؛ أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا”، لتثير التغريدة موجة من الجدل وسط مطالبات بالتحقيق في الأمر.
وبادر الفندق بعد الهجوم وفق أخبار 24 الذي تعرض له بحذف التغريدة وتقديم اعتذار عنها، مبرراً أن التغريدة تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة، ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من إحدى فروعه في خارج المملكة وقد تم حذفها عند تدارك الأمر.
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