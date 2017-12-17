كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن مستوى الانضباط المدرسي حقق قفزة كبيرة وفقا لآخر الإحصائيات حيث ارتفع من مستوى 50% في بداية العام الدراسي إلى أكثر من 95% على مستوى تعليم البنين وأكثر من 89% في تعليم البنات في الوقت الحالي.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نياف الجابري، أن الميدان التعليمي حقق نجاحاً ملحوظاً في الانضباط المدرسي خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك للقفزات في تثبيت الحضور والانصراف عبر برنامج نور في جميع المدارس، حيث أشارت آخر إحصائية إلى انضباط 95.87% في تعليم البنين الحكومي، و 97.43% في تعليم البنين الأهلي.
وأشار إلى أن نسبة تثبيت الحضور والانصراف في تعليم البنات الحكومي وصلت إلى 86.24% ، بينما وصلت نسبة تعليم البنات الأهلي 89.65% ، مفيداً أن هذه النسب كانت في مستوى 50% في مطلع الفصل الدراسي وكانت أقل من ذلك في العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
ونوه الجابري إلى أن تثبيت الحضور والانصراف يظل وسيلة وليس غاية، لأن غايتنا هو الانضباط نفسه، لكنه أحد أهم الحلول، الذي يغني عن كثير من العمل الميداني، ويساعد الإشراف التربوي على تركيز جهوده على ما يتعلق بتحسين العملية التعليمية.
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