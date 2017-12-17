تعرض مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، إلى محاولة اعتداء من قِبل مجهول فجر أمس (السبت)، بعدما حاول ضربه بقطعة حديدية، قبل أن يتدخل أحد المارة وينقذه.
وأوضحت مصادر أن مدير جامعة الإمام فوجئ خلال خروجه من صلاة الفجر بأحد الأشخاص وهو يترصده محاولاً ضربه بقطعة حديدية، لافتةً إلى أن أحد جيران مدير الجامعة تلقى الضربة بدلاً منه على يده؛ لينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
بدوره بيّن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد ركبان أن الجهات الأمنية تُحقق في واقعة الاعتداء على الدكتور “أبا الخيل”، مشيراً إلى أن محاولة الاعتداء لم تمنعه من حضور فعاليات إحدى الندوات مساء أمس. وفق “أخبار 24”.
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