كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أن موعد الإعلان عن الدفعات الجديدة من منتجات الوزارة، ستكون الأسبوع الحالي، مبينًا أنها لن تقل عن الأعداد المعلنة للعام الحالي 2017. جاء ذلك ردًّا على الاستفسارات الصحيفة خلال المؤتمر المنعقد لإعلان الدفعة الأخيرة من حملة سكني ظهر اليوم في الرياض.
من جهته كشف المشرف العامّ على الصندوق العقاري خالد العمودي، عن موعد تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، موضحا أن مبادرة دعم العسكريين للقروض السكنية والتي صدر بها أمر سامٍ قبل يومين بمبلغ إجمالي 21 مليار ريال ستبدأ فعليًّا خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم 2018. وأضاف “العمودي”، أن الأسبوعين القادمين سيشهدان الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالمبادرة. وحول تأثيراتها على الوضع القائم لمبادرات الصندوق، أشار العمودي إلى أبرزها والمتمثلة بتحسين قدرة القطاع العسكري على تملك المسكن. وفق “مزمز”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج