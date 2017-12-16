أطلق صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، خدمة تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم، تزامناً مع إعلان الدفعة الحادية عشرة من حملة “سكني”.
وأوضح الصندوق أنه بإمكان مَن لديه تمويل عقاري قائم ومسجل في الصندوق؛ التحويل إلى “التمويل المدعوم” والاستفادة من الدعم.
وأضاف الصندوق أنه سيدعم أرباح القرض من جهة التمويل بأثر رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، كما سيستمر في إيداع مبلغ الدعم الشهري بعد انتهاء العقد التمويلي.
وأهاب الصندوق بالراغبين في التحويل التوجه إلى أقرب فرع للصندوق العقاري دون الرجوع لجهة التمويل، أو تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.
وكان المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، قد صرح مؤخراً أن التمويل سيشمل شراء الفلل، والشقق، والعمائر السكنية، والمباني تحت الإنشاء.
وفق “أخبار 24”.
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