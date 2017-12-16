أعلنت الهيئة العامة للغذاء اليوم السبت، أنها دشنت بطاقة التسوق الصحي، التي تساعد المتسوقين على اختيار الأغذية الأنسب صحياً، والتي تحتوي على جدول يوضح إن كانت كمية الدهون المشبعة والملح والسكر في المنتج الغذائي مرتفعة أو متوسطة أو مخفضة.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن البطاقة هي عبارة عن بطاقة صغيرة يمكن حملها في محفظة النقود، وتساعد المستهلك على اختيار الأغذية ذات المحتوى المناسب من السكر والدهون المشبعة والملح، عبر جدول بثلاثة ألوان أحمر وأصفر وأخضر يوضح كل لون نسبة هذه المواد في المنتج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف السلطان، أن المستهلك ليس عليه إلا مقارنة المعلومات المسجلة على المنتج كمحتوياته من الدهون المشبعة والملح والسكر، مع ما بينه الجدول من نسب، فإن كانت في اللون الأحمر فيعني أنها عالية، وإن كانت في الأصفر فذلك يعني أنها متوسطة، أو تكون في الأخضر في حال كانت النسبة منخفضة.
وتابع المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بالهيئة، أن إطلاق بطاقة التسوق الصحي استدعتها الضرورة الصحية، كون أن الدهون المشبعة والملح والسكر، هي أسباب رئيسية للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع الضغط.
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