قال المتحدث الرسمي باسم قيادة حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي إن الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بجدة أنقذت شخصين فُقد قاربهما في عرض البحر.
وأوضح أن القارب فُقد صباح يوم أمس (الجمعة)، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج، لافتاً إلى أن حرس الحدود باشر مهامه بعدما لاحظ تأخر القارب عن العودة في موعده المحدد.
وأشار إلى أن الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ عثرت على القارب متعطلا في عرض البحر، ونُقل الشخصان اللذان كانا على متنه إلى مركز صروم للاطمئنان على صحتهما بالتنسيق مع فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.
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