وقعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، اليوم (السبت)، اتفاقيات مع 5 شركات لتنفيذ ما يقارب من 15000 وحدة سكنية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة للإعلان عن تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج “سكني” لعام 2017، حيث شهد المؤتمر التوقيع مع شركة العامرية، وشركة التميمي، وشركة تضامن القضيبي وشزن، وشركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون.
يشار إلى أن الدفعة الأخيرة بلغت 36798 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و 4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.
وذكرت الوزارة أنها تستعد للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي تطمح من خلاله إلى خدمة عدد أكبر من المواطنين والمواطنات.
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