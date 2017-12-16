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يعلن مجمع العيادات بالخرج عن فرص عمل شاغرة لفني (فنية) لمختبر أشعة وموظفات استقبال بمجمع العيادات وأطباء (طبيبات) ممارس عام حديثي التخرج ولا يشترط التفرغ من أهالي من مدينة الخرج .
والتقديم علي الإيميل e.a.elsayed7@gmail.com
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج