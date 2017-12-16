أعلنت وزارة الإسكان، اليوم السبت، تفاصيل المنتجات المقدمة لشهر ديسمبر ضمن الدفعة الحادية عشرة والاخيرة من حملة “سكني” لسنة 2017، شاملة 36.7 ألف منتج سكني وتمويلي.
وتضمنت الدفعة: 24.2 ألف وحدة سكنية بنظام البيع عل الخارطة، 4.5 ألف أرض سكنية مطورة بدون مقابل مالي، و 8 آلاف تمويل سكني مدعوم.
وبلغ إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق الحملة مطلع العام الجاري، إلى 282.7 ألف منتج سكني وتمويلي.
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