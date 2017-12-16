كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر، أن النادي تسلم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يطالبه فيها بدفع 1.5 مليون دولار خلال 90 يوماً، هي قيمة مستحقات مدرب فريقه السابق الإيطالي فابيو كانافارو.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن “فيفا” توعد النصر في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة بحسم 6 نقاط من رصيد نقاط الفريق في الدوري.
وكان كانافارو قد تولى مهمة تدريب الفريق خلال العام الماضي ولم يحقق نتائج ملموسة، إلا أنه حقق نتائج مبهرة مع فريق “تيانغين” الصيني الذي انتقل له من النصر، وتمكن من الصعود بالفريق من الدرجة الثانية للدوري الممتاز الصيني، محققاً معه المركز الثالث في الدوري، ما أهل الفريق الصاعد للعب في التمهيدي الآسيوي.وفق “أخبار 24”.
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