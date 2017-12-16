كشفت مصادر أن تحقيقات شرطة محافظة أحد المسارحة بجازان توصلت إلى أن الشاب، الذي اقتحم مدرسة الأميرة فهدة الابتدائية للبنات بإسكان الحصمة بمحافظة أحدد المسارحة الخميس الماضي، سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويعاني اعتلالات نفسية.
وأضافت المصادر طبقاً لـ”عاجل”، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الشاب فور توقيفه، وإحالته إلى مستشفى الصحة النفسية بجازان، إذ لا يزال بقسم التنويم يخضع للعلاج المناسب.
وكان الشاب قد اقتحم المدرسة أثناء الدوام الرسمي، ودخل إلى فناء المدرسة بطريقة مريبة، بعد منعه من الدخول عبر بوابة المدرسة الرئيسية، ما أدى إلى حدوث هلع لدى الطالبات والمعلمات، وذلك قبل أن يتمكن موظفو وأمن المدرسة من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة.
بدورها، أبانت المصادر أن الحادثة لم تكن الأولى على مستوى مدارس البنات بتعليم جازان، بل تكررت عدة مرات، ما دفع أولياء الأمور للمطالبة بوضع الحلول المناسبة والوقائية بشكل عاجل؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الطالبات والمعلمات.
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