طوَّر مخترع سعودي يدعى مشعل هرساني اختراعاً لتطبيقه في مدينة “نيوم”، وهو عبارة عن أسطوانات مصنوعة من المطاط، تُوضع في الطرقات، وتمر السيارات من فوقها فتتحرك هذه الأسطوانات وتولد طاقة تكفي لإنارة الشوارع.
وأشار إلى أنه قام بابتكار هذا المشروع المستوحى من شعار مدينة “نيوم” بعد الإعلان عن انطلاق المدينة بـ٧٢ ساعة فقط، وذلك بالتعاون مع فريقين هندسيين.
تجدر الإشارة إلى أن هرساني تخرج في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودرس في جامعة هارفارد ومعهد “MIT” بالولايات المتحدة، ومن ثم عاد إلى جامعة الملك عبدالعزيز لمساعدة بعض الأطباء والمهندسين على الابتكار والإبداع المعرفي. وفق “أخبار 24”.
ولدى مشعل هرساني ٤٢ اختراعاً في مختلف المجالات الطبية والاجتماعية والإنسانية، من أبرزها “ابرة فدا”، وهو يعالج مشكلة الأذن البارزة، ويتم نحت الغضروف من دون الحاجة إلى تدخل جراحي، وتم تنفيذ هذا الاختراع في فرنسا وطُبق في ألمانيا أيضاً.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر الماضي، إطلاق مشروع “نيوم”، على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب المملكة، بهدف التركيز على قطاعات استثمارية تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، منها مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي.
مخترع سعودي قدم 42 اختراعا… فما هي حكاية مشروعه في “نيوم“؟https://t.co/7ggGL96Y8G@MeshalHarasani pic.twitter.com/7EqARso79m
— CNN بالعربية (@cnnarabic) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧
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